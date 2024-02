Go4sea, Massimo Prisco nuovo sales agent in Campania

Un nuovo sales agent per Go4sea. Massimo Prisco entra nella squadra dell’operatore come agente nell’area Campania.

"Crediamo che la creazione di un'impresa si fondi su persone che amano lavorare basandosi su relazioni, crescita e impatto e l’ingresso in squadra di Massimo ci aiuterà a potenziare il nostro piano commerciale rafforzando rapporti esistenti ed avviando nuove collaborazioni – dice Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Sono sicuro che, grazie alla sua esperienza e professionalità, riuscirà a fornirci un valido supporto per realizzare, con maggiore sicurezza ed efficienza, i nostri obiettivi di sviluppo e crescita in un mercato nel quale a breve annunceremo grandi novità in termini di investimento di prodotto”.



Massimo Prisco ha maturato oltre 20 anni di esperienza nella gestione delle reti commerciali dei più importanti tour operator e network nazionali. Si è sempre fatto apprezzare per la sua competenza, la sua serietà ed il suo orientamento al business development.