Ebel, Tui: “Miriamo a una crescita dei profitti del 7-10% annuo”

“Vogliamo portare Tui nel mondo, per costruire un'azienda globale, poiché vediamo mercati che sono ancora più attraenti dell'Europa centrale": Sebastian Ebel (nella foto), ceo del Gruppo Tui, non fa mistero di nutrire ampie ambizioni di espansione per il prossimo futuro.

Le notizie, come riporta TTGMedia, si stanno suusseguendo a ritmo incalzante: è di questi giorni la partnership con Ryanair che vedrà Tui creare pacchetti dinamici con i voli della compagnia aerea a basso costo, con la previsione di vendere più di un milione di pacchetti extra, in particolare nel segmento dei city break.



L’obiettivo di Ebel è una crescita dei profitti “tra il 7 e il 10% annuo”. Ciò, ha spiegato, significa espandersi nelle Americhe e in Italia, e fare di più nei mercati outbound di Spagna e Portogallo.

Tuttavia, il Regno Unito resta in primo piano. “Il Regno Unito è molto attraente per noi; vediamo molte opportunità per migliorare la nostra posizione", ha affermato Ebel, aggiungendo che desidera "colmare il divario" rispetto al leader del mercato britannico Jet2holidays .



Il ritardo di Tui nell'offrire pacchetti dinamici nel Regno Unito e l’utilizzo di vettori low cost per consentirlo hanno frenato gli utili. Ebel ha promesso di risolvere questo problema entro l'estate, con trattative in corso con più operatori e marchi alberghieri.

"Non proponiamo tutti i vettori low cost presenti sul nostro mercato, ma anticipo che tutte le lacune che abbiamo verranno colmate nel tempo. Il nostro obiettivo è quello di connetterci direttamente a hotel e compagnie aeree”.



Le vendite totali globali di pacchetti di viaggio dinamici di Tui hanno raggiunto i 2,5 milioni nell'anno finanziario 2022/23 (al 30 settembre 2023), in aumento rispetto a 1,6 milioni nel 2019. Nello stesso periodo dell’anno, Tui ha trasportato 19 milioni di passeggeri, quindi c’è spazio per crescere. L'app di Tui è una pietra miliare in tutto questo de Ebel ha affermato che le vendite da app si stanno "sviluppando in modo eccezionale".



Ci sono altri filoni chiave nell'evoluzione di Tui. A gennaio, Tui ha stretto un accordo accordo per portare l’offerta di Musement sulla nuova piattaforma di tour e attività di easyJet.



Musement rappresenta una piccola parte delle entrate di Tui, con ricavi pari a 195 milioni di euro nel primo trimestre. Quando ha acquistato Musement alla fine del 2018, Tui ha sottolineato che il 90% degli operatori attivi in quel segmento – in un mercato globale da 150 miliardi di euro – ha generato un fatturato annuo inferiore a 1 milione di euro.





Infine, Tui vuole anche far crescere la propria attività alberghiera “a medio termine” e questa primavera farà debuttare un nuovo marchio esclusivo, Mora, a Zanzibar .