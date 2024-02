Carnival Cruise Line, in arrivo la quarta ammiraglia di classe Excel

Quarta nave di classe Excel in arrivo per Carnival Cruise Line. Carnival Corporation ha annunciato la firma di un accordo con il cantiere navale tedesco Meyer Werft per la costruzione della nuova ammiraglia, che sarà la decima della famiglia Excel nella flotta dell’intero Gruppo.

L’entrata in servizio della nave è prevista per la primavera del 2027. Con 180.000 tonnellate di stazza lorda, la new entry ospiterà 6400 ospiti e sarà alimentata da gas naturale liquefatto.



Primo ordine in cinque anni

Si tratta del primo ordine di nuova costruzione effettuato da Carnival Corporation in cinque anni. “Le nostre navi della classe Excel sono state un enorme valore aggiunto per la flotta Carnival e sono divenute molto popolari tra i nostri ospiti - ha spiegato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. Questa nuova nave ci consente di continuare la crescita della nostra flotta”.



Josh Weinstein, ceo di Carnival Corporation ha aggiunto: “Con una nuova costruzione prevista per la consegna nel 2025, nessuna per il 2026 e questo ordine per il 2027, la nostra strategia finanziaria responsabile consentirà di migliorare il nostro bilancio, ridurre in modo significativo il nostro debito e far si che gli azionisti guadagnino di più. Stiamo implementando una strategia graduale di espansione, pianificando di aggiungere una o due navi all'anno a partire dal 2027. Queste navi saranno assegnate alle nostre compagnie di crociere che hanno una domanda in aumento e hanno bisogno di più capacità per soddisfarla. Questo ci permetterà di ottenere un ritorno interessante sugli investimenti. Inoltre – ha concluso -, ci stiamo focalizzando sull’aumento dei ricavi attraverso le diverse compagnie di crociere nel nostro portfolio, continuando a migliorare l’efficienza in tutte le aree operative, garantendo così un migliore ritorno sugli investimenti”.