Club Med anticipa l’inverno: via alle pre-registrazioni

Club Med gioca d’anticipo e apre le vendite per l’inverno 2024-2025. L’operatore dà il via alle pre-registrazioni, consentendo alle agenzie la pianificazione delle vacanze Premium All Inclusive al mare e sulla neve dal 2 novembre 2024 al 31 maggio 2025.

Le adv che avranno effettuando le pre-registrazioni, il cui termine è fissato per il 3 marzo, avranno priorità sull’acquisto dei viaggi una volta attivate le vendite - dal 5 all’8 marzo - godendo di riduzione del 20% sulle Premium Room (Deluxe & Suite) e del 15% per le altre tipologie di camere.



Le agevolazioni sono valide sia per le destinazioni lungo raggio come Maldive e Seychelles, Martinica, Bali, Repubblica Dominicana che nei 14 resort sulle Alpi. “Negli ultimi anni il mercato è cambiato, nel contesto attuale l’anticipazione si rivela fondamentale, con Club Med una volta effettuata la prenotazione il prezzo è bloccato e la vacanza è al sicuro dall’inflazione - spiega Rabeea Ansari, managing director Club Med per Sud Europa e Mercati Emergenti -. Inoltre, prenotare durante l’apertura vendite permette al cliente di scegliere la vacanza che desidera, senza limitazioni. La stagione invernale 23-24, ad esempio, ha segnato un +15% per il segmento montagna in Italia, quest’anno molti Resort sulle Alpi hanno sfiorato l’occupancy rate del 90% prenotando in anticipo si ha disponibilità di tutte le camere, date e Resort, anche a Natale e Capodanno”.