Dirotta da Noi: due nuovi DClub in Calabria

Dirotta da Noi investe sui DClub e introduce due nuove strutture in Calabria. Si tratta del DClub di Cirò Marina nel versante Ionico, completamente rinnovato, e del DClub di Scalea nel versante Tirrenico, con tutte le camere provviste di terrazza e camere famigliari a due ambienti, per un totale di 140 camere.

“Quando abbiamo creato il modello Dirotta da Noi Club - spiega Giulio Clementini (nella foto), product manager dell'operatore - avevamo diversi propositi: accostare il modello della villaggistica caratterizzata da un forte accento ‘energy’ per quanto riguarda le attività di entertainment, ad un servizio di ristorazione e di location più vicini all' hotellerie tradizionale, creando così un servizio su misura. Forte risalto sarà dedicato alle attività artistiche non solo per bambini e ragazzi ma anche per gli adulti”.



"Inoltre abbiamo valorizzato le strutture e creato valore aggiunto ed indotto economico alle piccole attività locali”.



L'ingresso di queste ulteriori due strutture in Calabria porta Dirotta da Noi ad avere tre Club nella regione, approdando anche nel versante Ionico. "Attraverso questo modello, l’esperienza turistica dei DClub mira ad accrescere il valore del brand percepito dagli ospiti, che ogni anno continuano ad aumentare. Il nostro focus per il nuovo anno sarà quello di offrire una tipologia di turismo a misura del cliente e sostenibile, rendendo anche l'esperienza pre-soggiorno sempre più smart in chiave digital".