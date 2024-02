di Alessia Noto

“Dobbiamo imparare a gratificare il cliente”. È in questo modo che, secondo Claudio Busca, direttore generale del Gruppo Bluvacanze, le agenzie di viaggi possono fare la differenza nell’era dell’Intelligenza aritificiale.

Il calore umano, la “conoscenza del cliente e come lo si accoglie”, la capacità di soddisfarne appieno i desideri potranno pemettere alla distribuzione di cavalcare questa nuova rivoluzione industriale. “Noi in convention abbiamo inventato il claim ‘Hug more’, abbracciare di più – afferma il manager -. Dobbiamo imparare a riempire quell’abbraccio di un contenuto che gratifichi il cliente e lo faccia tornare in agenzia”.



“Sorridere e dare un buongiorno è una competenza che bisogna imparare ancora di più al giorno d’oggi - continua Busca -. È quella che bisogna esasperare, per esasperare l’esperienza d’acquisto. Oggi si va a un ristorante non per mangiare, si va per gratificarci, per tempo libero, per stare bene. E domani non si deve andare in agenzia per comprare un viaggio, perché quello lo potrà fare chiunque, qualsiasi macchina. Forse anche meglio di noi. Dobbiamo imparare a gratificare il cliente” ribadisce il manager.



Come può aiutare l'IA

Ciò non vuol dire che l’IA non possa essere di aiuto, anzi lo è già. “Abbiamo già agenzie che stanno lavorando con l’Intelligenza artigianale, banalmente si stanno facendo molto aiutare, per esempio, nella scrittura di itinerari complessi, nella scrittura di post per i social accattivanti o anche nella creazione di immagini accattivanti per i social”. La tecnologia “può essere di aiuto per tutte quelle procedure di agenzia per le quali l’intervento umano non ha un grandissimo valore aggiunto per il cliente, come la digitazione di una prenotazione”.



Ma come supportare gli agenti a padroneggiare lo strumento? “Prima di tutto fornendogli dei tool che siano già adattati alle loro esigenze, dall’altro fornendogli la conoscenza dello strumento e noi lo stiamo facendo con le Academy”.