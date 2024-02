Riviera Travel, nel 2025 attese due nuove navi

Riviera Travel aggiungerà nel 2025 due nuove navi alla sua flotta.

Come riporta Travelmole, Riviera Radiance, da 178 ospiti, e Riviera Rose, da 114 ospiti – che verranno lanciate rispettivamente a marzo e aprile – presenteranno diverse novità per la compagnia attiva nel comparto delle crociere fluviali.

In dettaglio, Riviera Radiance disporrà di tre ponti completi, più un sun deck. La nave sarà dotata di tre punti ristoro, tra cui un nuovo ristorante chiamato Mosaic, che offrirà una selezione di prelibatezze ispirate ai fiumi d'Europa. Gli ospiti potranno scegliere dal menu del Mercato – composto da piatti di carne e pesce – o dal menu del Giardino, vegetariano e vegano.

Altri servizi includono una piscina, un centro benessere, un'area benessere e la Riverview Kitchen, completa di cucina a vista. Completano l’offerta degli spazi comuni un salone e una sala da pranzo su due livelli. Le Grand Suite, con una superficie di 32 mq, sono le più grandi mai offerte dall'operatore e saranno dotate di un'area salotto separata e di un balcone con posti a sedere.



Radiance sarà anche la prima nave della compagnia a qualificarsi per ottenere il Gold Standard nel programma Green Awards, che stabilisce standard verificati in modo indipendente in termini di sicurezza e prestazioni ambientali.



Riviera Rose offrirà 57 cabine su tre ponti, incluse quattro Balcony Suite con posti a sedere all'aperto. Le cabine standard saranno inoltre dotate di balcone alla francese con porte scorrevoli e di un'area salotto interna.

Altri servizi includono un ristorante, un bar e una lounge, nonché una sala fitness e una terrazza solarium con piscina.

Phil Hullah, amministratore delegato di Riviera Travel, ha dichiarato: “L’introduzione di queste navi segna un capitolo chiave nella storia di Riviera. Mostreremo il nostro nome sulla prua delle navi e abbiamo la volontà di accelerare i nostri piani di crescita, in linea con la celebrazione il mese prossimo del nostro 40° anniversario. Sia Riviera Radiance sia Riviera Rose offriranno un’esperienza eccezionale agli ospiti, con nuovi spazi comuni, esperienze culinarie e suite più grandi su Radiance”.

Riviera Radiance e Riviera Rose saranno prenotabili dal 29 febbraio.