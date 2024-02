Ectaa promuove l’innovazione con il Travel Ambassador Program

Promuovere l’innovazione nel turismo organizzato, partendo dalle esperienze di chi sta già provando a cambiare la filiera. Questo l’obiettivo del Travel Ambassador Program, il nuovo programma lanciato da Ectaa per le agenzie e i tour operator.



L’iniziativa prevede una serie di workshop e sessioni interattive dedicate a quei professionisti dei viaggi che stanno innovando il settore, con il fine di aiutarli a migliorare le loro capacità di comunicazione.

Attraverso il programma, questi potranno diventare ambassador e imparare come affrontare situazioni di crisi e come rafforzare la propria presenza nell’ambiente digitale, nonché come interagire con i politici dell’Ue.



Il programma offre inoltre opportunità di networking.



Per partecipare, è possibile contattare la segreteria dell'Ectaa scrivendo a: secretariat@ectaa.org.