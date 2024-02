Tui ha firmato un accordo con Ryanair per vendere oltre un milione di pacchetti di viaggio utilizzando i voli del vettore.

L’operatore renderà disponibile l’offerta di Ryanair nelle agenzie e online.



“Con questa cooperazione, Tui sta ampliando la varietà e la frequenza delle sue offerte - ha affermato Tui in una nota ripresa da TTG Media -. I viaggiatori beneficeranno di maggiore flessibilità e potranno scegliere fra un ampio range di mete, con tante nuove opzioni per possibili combinazioni. Tutti i voli Ryanair saranno presto prenotabili direttamente con Tui e potranno essere combinati con l’offerta del t.o.”.

“C’è un nuovo potenziale, soprattutto per le destinazioni che non sono ancora perfettamente connesse. Ciò significa che Tui fornirà ai singoli viaggiatori una scelta ancora più ampia per le vacanze in città e per gli short break".

Tui ha anche sottolineato come l’accordo “avvantaggerebbe in particolare il marchio First Choice”, che è stato rilanciato lo scorso settembre. “Il volume aggiuntivo e la flessibilità dei voli lo renderanno più attraente anche per la nuova generazione di giovani viaggiatori”.



"Siamo lieti di annunciare questa partnership con Tui - ha detto Dara Brady, director of marketing, digital & communications di Ryanair -, che consentirà ai clienti Tui di prenotare voli, posti e bagagli Ryanair come parte del loro pacchetto vacanza con la garanzia di avere la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair e di ricevere tutte le informazioni relative al loro volo direttamente da Ryanair, oltre ad avere accesso diretto alla prenotazione attraverso il loro account myRyanair".



L’accordo di Tui con Ryanair fa parte di uno sforzo per aumentare le vendite di pacchetti in dynamic packaging, che riguardano circa 2,5 milioni di passeggeri sul totale di 19 milioni.

Peter Kruger, chief strategy officer & chief executive officer di Tui Group, ha dichiarato: “La cooperazione con Ryanair amplierà la gamma di opportunità di dynamic packaging offerte da Tui e allo stesso tempo migliorerà lo sviluppo digitale. Stiamo potenziando l’offerta per diventare un punto di riferimento per viaggi ed esperienze 365 giorni all’anno”.



Ryanair ha ricoprdato poi che la partnership è stata siglata “a condizione che i viaggiatori non subiscano maggiorazioni tariffarie sui prodotti Ryanair”.

L'accordo garantirà inoltre ai clienti Tui che le informazioni di contatto e di pagamento vengano fornite a Ryanair, assicurando ai clienti di avere accesso diretto al proprio account myRyanair e di ricevere importanti informazioni sui voli direttamente via e mail.



"Più hotel, più collegamenti aerei, più escursioni e attività in viaggio e a casa: stiamo creando ancora più scelta per i nostri clienti - ha chiuso David Schelp, ceo markets & airlines del Gruppo Tui -. L'accordo che abbiamo raggiunto offrirà ancora più opzioni di viaggio per i nostri ospiti".

Tui è il terzo partner di Ryanair, che si aggiunge a loveholidays e Kiwi.