Travelport ed eDreams Odigeo rafforzano la partnership

eDreams Odigeo e Travelport intensificano la partnership strategica nel campo dello sviluppo tecnologico. L'accordo rappresenta una tappa significativa nell'evoluzione e nell'adozione globale della tecnologia Ndc.



I due player stanno sviluppando congiuntamente una piattaforma Ndc estremamente avanzata, incorporando funzionalità retail uniche, una suite completa di servizi accessori e funzioni di post-prenotazione di alto livello.

Come parte dell'accordo ampliato, Travelport continuerà a supportare la piattaforma di vendita al dettaglio di viaggi leader di eDreams Odigeo, consentendo l'accesso a una vasta gamma di contenuti, tariffe e offerte.

Javier Bellido, air content strategies director di eDreams Odigeo, ha commentato: "Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership strategica con Travelport. La nostra collaborazione è stata fondamentale per migliorare l'esperienza di vendita al dettaglio di viaggi per i 20 milioni di clienti che scelgono i nostri principali marchi di agenzie. Ci avventuriamo in questa nuova fase con funzionalità ampliate, inclusi i contenuti Ndc, e siamo entusiasti delle opportunità con Travelport. Siamo lieti di continuare a innovare insieme e offrire esperienze di viaggio soddisfacenti ai nostri clienti a livello globale”.



Jason Toothman, chief commercial officer - agency di Travelport, ha aggiunto: "L'ampliamento della nostra partnership con eDreams Odigeo è una testimonianza dell’efficacia del nostro piano Ndc e della nostra tecnologia all'avanguardia nel settore. Siamo onorati di essere stati selezionati come uno dei partner principali da eDreams Odigeo dopo un confronto approfondito con altri fornitori tecnologici globali. La fiducia di una delle principali Ota al mondo è una prova del nostro impegno nel focalizzarci sull'innovazione mantenendo una vasta scelta”.