Gruppo Nicolaus: seconda gestione diretta con il Valtur Baia del Gusmay

Il Gruppo Nicolaus procede sulla via dell’ampliametno dell’offerta e inserisce in programmazione anche il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort (nella foto), struttura pugliese affacciata una su una baia privata tra le più belle di tutto il Gargano, all’interno dell’omonimo parco nazionale.

Il Valtur Baia del Gusmay presidia una strategica posizione tra Vieste e Peschici, località che nel 2023 si sono posizionate tra le prime destinazioni pugliesi con circa 3 milioni di presenze. Potenziati anche i collegamenti aerei con l’aeroporto di Foggia. Il Gusmay Beach Resort diventa così la seconda gestione diretta Valtur, dopo quella del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort.



“Questa struttura è uno dei complessi architettonicamente più significativi di tutto il Mediterraneo e siamo orgogliosi - anche perché è in uno dei punti iconici della Puglia - di essere riusciti a portarla nella nostra programmazione, in qualità di secondo resort a gestione diretta. Saremo protagonisti in prima persona di un progetto pluriennale: in partnership con la proprietà, infatti, la famiglia Casarano, è previsto nei prossimi anni un imponente piano di upgrade del resort alla categoria 5 stelle. Il progetto prende il via questa estate e ci vedrà offrire un raro microcosmo in cui la natura regna ancora sovrana e in cui la raffinatezza dei dettagli farà la differenza” commenta Giuseppe Pagliara, ad del gruppo Nicolaus.



Il resort, progettato da Marcello d’Olivo, offre ampie possibilità anche per il mondo Mice. Ci sono 182 camere a disposizione e, per valorizzare al meglio il contesto in cui si trova, si sviluppa in 4 corpi: corpo Gusmay, in posizione panoramica, dove sono ubicati il ricevimento, le 62 camere Superior, la Spa, il ristorante panoramico per la prima colazione e la piscina relax; l’area Cala del Turco, dedicata alle 90 camere Comfort, distribuite in 6 edifici di due piani; il corpo con le 20 Suite le Dune, a pochi metri dal mare, e l’area con le 10 Beach Suite Le Dune, a ridosso dalla spiaggia, in cui si trovano anche il ristorante Il Ginepro e il beach bar bistrot Il Trabucco.



Nel cuore del Resort, si trovano, invece, il ristorante La Fenice e l’area congressi. In prossimità, l’area riservata al divertimento e allo sport con piscina, bar, anfiteatro e l’area miniclub.

Complessivamente, gli ospiti avranno a disposizione 4 ristoranti, di cui uno in spiaggia; 4 bar, con un beach bar bistrot; 2 piscine, di cui una relax; campo da calcetto; 2 campi da tennis, area beach volley, area dedicata al tiro con l’arco; area fitness esterna panoramica a pochi metri dal mare.



“Grazie alla varietà delle dotazioni e alla presenza di un centro meeting all’avanguardia, saremo in grado di esprimere al meglio la nostra vision di hospitality company, anche in funzione della destagionalizzazione, andando a lavorare sia su alcuni mercati esteri e sui gruppi sia sul segmento prettamente Mice, che potrà godere di uno spettacolare hortus conclusus in cui organizzare eventi a effetto wow” aggiunge Giuseppe Cavallo, amministratore dell’Hospitality Company del gruppo.