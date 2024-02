Msc arricchisce la sua World Cruise: a bordo tre chef di fama internazionale

Arrivano dal Sudafrica, dal Brasile e dalla Svezia gli chef di fama internazionale che si uniranno, nel corso della seconda tappa, alla World Cruise di Msc Poesia in momenti diversi, per preparare menu con i piatti più rappresentativi del proprio Paese.

Il primo è il famoso chef sudafricano Reuben Riffe, noto per i suoi ristoranti e il successo mediatico. A salire a bordo sarà anche lo chef brasiliano Allan Vila Espejo, mentre lo svedese Niklas Ekstedt, chef stellato, presenterà specialità quali l’aragosta in camicia e il salmone confit. Gli chef saranno presenti di persona per accogliere gli ospiti mentre assaggiano le loro specialità nei ristoranti principali della nave. Con 52 destinazioni distribuite in 31 Paesi, la World Cruise 2024 offre un'opportunità unica per immergersi in diverse culture e tradizioni culinarie. A oggi Msc Poesia ha già circumnavigato l'Africa.



Le altre World Cruises

Ci sono ancora cabine disponibili per i segmenti più brevi della crociera di quest’anno, ma chi lo desidera può già prenotare la World Cruise del 2025 o quella del 2026. Nel 2025 Msc Magnifica navigherà in 50 destinazioni di 21 Paesi diversi, lungo una rotta che attraverserà il Mediterraneo, l'Africa, il Sud America, la Nuova Zelanda, l'Australia, l'Asia e il Mar Rosso, per poi ritornare in Europa passando per la Giordania e l'Egitto.



La World Cruise 2026 invece toccherà 47 destinazioni e 32 Paesi, con soste notturne a San Francisco, Honolulu, Auckland, Sydney, Manila, Tokyo e Dubai.