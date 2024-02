Biglietteria Colosseo, in arrivo limiti di acquisto per i tour operator

Arriva una stretta sulla biglietteria del Colosseo. La direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, ha annunciato l'applicazione a partire da maggio di “un controllo stretto su tutti i biglietti che saranno distribuiti”.

Intervenendo sul tema in Commissione capitolina per il Turismo ha spiegato che “ci sarà un avviso pubblico a fine mese in cui chiederemo i vari requisiti per i tour operator che potranno accreditarsi al parco”.



Obiettivo evitare che pochi agguantino ingenti quantità di ticket in modo fraudolento, riporta Il Messaggero. “I biglietti saranno destinati equamente - ha dichiarato -, anche secondo la capacità economica, ci sarà un numero entro il quale non si potrà andare: sarà impossibile l’accaparramento”.



Un’attenzione sarà prestata anche alla qualità. “Stiamo puntando anche sulle visite di qualità: saranno scartati gli operatori che vendono il biglietto con una mappa o con un video, saranno proprio fuori dalle liste. Tutte le società e i tour operator saranno tracciati dall’inizio alla fine: nel momento in cui ci sarà un comportamento scorretto saranno fuori e non potranno più acquistare i biglietti”.