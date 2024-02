Blu Academy per le agenzie, si ricomincia dal 31 gennaio

Riparte il 31 gennaio la Blu Academy 2024, il ciclo di formazione dei punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che tutti i mercoledì fino a maggio proporrà lezioni tra teoria ed esercizi, in gruppi di sei per ogni tema.

Tra i docenti Alessandro Mazzù, consulente di web marketing e personal branding, e Giusy Fiscella, giurista di impresa.

Dell’AI, ad esempio, si chiariranno tecnicamente come impostare una richiesta a ChatGPT, ma anche quali altri software di Intelligenza Artificiale generativa sono presenti sul mercato. Quanto agli argomenti legali, il tema-cardine sarà il contratto di viaggio e il contesto di informazioni da rivolgere al viaggiatore secondo i principi di buona fede, diligenza e correttezza; poi si tratterà di assicurazioni e di trattamenti sanitari richiesti dalle destinazioni. Infine, per i social media, anche in questo caso un approccio empirico.



“La distribuzione del turismo è chiamata all’aggiornamento continuo: comunicazione e contratto di viaggio, valutazione dei rischi e tutele del passeggero sono attività che richiedono competenze puntuali ed un preciso compito delle reti organizzate è quello di offrire strumenti e conoscenze per far sì che i clienti delle agenzie di viaggi percepiscano sin dal primo approccio di essere seguiti dal migliore dei consulenti – commenta Claudio Busca (nella foto) della direzione retail del Gruppo Bluvacanze -: con questa consapevolezza abbiamo creato il palinsesto formativo di quest’anno”.