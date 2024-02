Viaggi e moda: le mete imperdibili per i fashion victim

Che si tratti di scoprire le passerelle della stagione, di scovare le ultime tendenze degli stilisti o di passare in rassegna rastrelliere di abiti vintage, sono diverse nel mondo le mete che gli amanti della moda possono scoprire. Booking.com segnala delle destinazioni cult che possono soddisfare i fashion victim.

La prima è Milano, celebre epicentro della moda, con le sue lussuose boutique e le esposizioni di moda. Il Quadrilatero della Moda ospita i brand di rinomati designer da tutto il mondo e la Settimana della Moda fa da palcoscenico per le ultime collezioni.



La seconda è Cannes. Destinazione famosa per il Festival del Cinema, offre boutique di moda firmate sulla Croisette e negozi di alta moda in Rue d'Antibes.



L'ultra moderna Dubai è una delle metropoli ideale per gli appassionati di moda, mentre Abu Dhabi offre opportunità di shopping che non deluderanno, con i suoi enormi centri commerciali luxury.



Oltreoceano, meta imperdibile è Miami, che si sta affermando come capitale Usa della moda con la Miami Fashion Week (24-28 gennaio).



In Australia c’è poi Brisbane, una delle più grandi destinazioni per lo shopping nel Down Under. Nel cuore della capitale del Queensland, gli amanti della moda possono rifarsi il guardaroba al Queen Street Mall, mentre su James Street a Fortitude Valley si trova una striscia verdeggiante di boutique e bar ideali per una sosta dopo aver scovato le ultime tendenze. Non mancano mercati all’aperto.



Infine, meta da scoprire è Busan. La Corea del Sud ha guadagnato un posto sotto i riflettori mondiali negli ultimi anni grazie alla popolarità del K-style e del K-pop e, mentre la capitale Seul è una meta classica per gli amanti dello shopping, un viaggio nella città alla moda di Busan offre opportunità di acquisto non-stop sia di giorno sia di notte. Il Shinsegae Centum City, nel cuore di Busan, è il grande magazzino più vasto al mondo. Dall'altra parte della città, la vivace Biff Square, punteggiata di boutique e mercati a prezzi accessibili, non passerà certamente inosservata.