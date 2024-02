Gruppo Carnival: nuovo ordine per la gemella di Jubilee

Il Gruppo Carnival investe in nuove unità e commissiona ai cantieri Meyer Werft la costruzione di un’altra moderna nave da crociera per Carnival Cruise Line.

Sarà un’unità gemella di Carnival Jubilee, consegnata nel 2023, e la consegnata è prevista nel 2027. La stessa Carnival ha in corso negoziazioni anche con Fincantieri che potrebbero anche in quel caso portare prossimamente alla firma di un accordo vincolante per una nuova nave.



“Siamo molto soddisfatti che la partnership tra il Gruppo Meyer e Carnival Corporation continui con questo nuovo ordine” ha affermato Bernd Eikens, amministratore delegato di Meyer, in un intervento riportato da Shippingitaly.

La nuova nave offrirà una capacità di oltre 6.400 ospiti.