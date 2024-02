Il 2024 di MySunSea, fra Pantelleria, il Marocco e i grandi classici estivi

Il 2024 di MySunSea tour operator parte con un rafforzamento delle collaborazione con l’aeroporto Luigi Ridolfi. “L’aeroporto ha iniziato ad operare una serie di collegamenti da Forlì, grazie alla charterizzazione di aeromobili Air Mediterranean – spiega Rosita Angelini, ceo di MySunSea – con cui effettueremo molte operazioni congiunte e la garanzia di una partnership affidabile e consolidata”.

Per il 2024, MySunSea torna a stampare un catalogo cartaceo, che sarà distribuito direttamente nelle agenzie con visite commerciali mirate e con 4 eventi in Emilia Romagna, ad Imola, Cesena, Forlì e Rimini, dal 20 al 23 febbraio in collaborazione con l’aeroporto.



La programmazione

“Per la Summer 2024 possiamo contare su un’ampia proposta sul Mediterraneo - prosegue Angelini -. Ci saranno voli su tutte le Isole Ioniche, Zante, Cefalonia, Lefkada e Corfù ed anche su Karpathos, nel Dodecaneso. Voli previsti da Forlì, Verona e Venezia. L'altra protagonista della nostra estate sarà, come sempre, Lampedusa, disponibile con una vasta proposta di alloggi e servizi aggiuntivi per rendere la permanenza sulla piccola isola indimenticabile. Lampedusa si raggiunge da Forlì, Bologna, Bergamo, Verona e Venezia, nella stagionalità giugno-ottobre”.



Le novità

Due le novità di prodotto: Pantelleria e un tour del Marocco. “Per il 2024 proponiamo 2 novità di prodotto - annuncia la ceo -: Pantelleria, isola che raggiungeremo con voli da Bologna, Bergamo e Verona, tutti i sabati ed un Tour del Marocco con partenze garantite per minimo 2 persone in lingua italiana, abbinabili ai voli low cost prenotabili sul nostro sito”.



MySunSea ha lavorato sul prezzo fisso per i "pacchetti MySunSea" con volo charter e land arrangement garantito per non essere in balia delle impennate dei prezzi dei pacchetti dinamici.