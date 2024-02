Gruppo Tui, primo trimestre in crescita del 15%

Il Gruppo Tui ha iniziato il nuovo anno finanziario con una positiva performance operativa. Gli ultimi dati, come riporta Travelmole, indicano 3,5 milioni di ospiti trasportati nel primo trimestre del 2024 (da ottobre a dicembre 2023), determinando un aumento del 15% delle entrate del gruppo a 4,3 miliardi di euro.

Per la prima volta nel trimestre l'Ebit è stato positivo e pari a 6 milioni di euro.

Nel complesso, Tui ha beneficiato della forte domanda di viaggi a prezzi più alti.

Il ceo Sebastian Ebel (nella foto) ha dichiarato: “Rimaniamo concentrati, le misure che abbiamo introdotto stanno avendo effetto. La propensione viaggiare è ancora elevata, nonostante un contesto di mercato che rimane difficile”.

Nel segmento Holiday Experiences, Hotels & Resorts si è registrato un aumento dell’Ebit del 26,6% a 90,7 milioni di euro da ottobre a dicembre 2023, proseguendo il trend che indica utili superiori ai livelli pre-Covid.



L'occupazione alberghiera è aumentata del 3%, portandosi al 78%.

Risultato positivo anche per la divisione Crociere. L'Ebit è migliorato grazie a tassi medi più alti, in crescita del 17%.

Dal canto suo, Tui Musement ha aumentato il numero di esperienze vendute del 16%.



Le stime per il 2024 sono improntate all’ottimismo, malgrado la delicata situazione geopolitica. Tui prevede infatti una crescita dei ricavi su base annua di almeno il 10%.