Club del Sole: il Pineta Beach Village di Milano Marittima cambia look

Club del Sole comincia il 2024 con una novità: la struttura Pineta Family Camping di Milano Marittima si evolve in un esclusivo Beach Village, diventando Pineta Beach Village.

Grazie a un’opera di rinnovamento completo degli spazi e dei servizi, il villaggio cambia pelle. “Gli investimenti in corso per rivoluzionare completamente gli spazi del Pineta Beach Village e il suo concept, riflettono il nostro nuovo format di accoglienza ‘Full Life Holidays’, il primo che vede comfort e natura insieme per offrire un’esperienza di soggiorno completamente innovativa e senza eguali. Benessere e intrattenimento, glamour e design, libertà e socialità delineano le nuove coordinate della vacanza ‘Full Life’, rappresentata pienamente nel nuovo Pineta Beach Village - ha dichiarato Angelo E. Cartelli (nella foto), direttore generale di Club del Sole -. Nella ristrutturazione di questo villaggio nessuna scelta è stata lasciata al caso. Ad esempio, le finiture esterne ed interne delle nuove lodge riflettono la progressione cromatica dei due elementi naturalistici del Beach Village: la pineta e il mare”.



Il nuovo villaggio è stato progettato con materiali eco-friendly: le strutture saranno trasformate grazie all'utilizzo predominante di legno e pietra. Sono stati ripensati anche gli spazi esterni e interni, cercando di combinare l’architettura contemporanea e la natura. Le 97 lodge e suite vista mare sostituiranno le precedenti mobile home e la vecchia area campeggio del villaggio.



Fra gli interventi che renderanno esclusiva l’esperienza in questa struttura si annoverano una piscina con solarium, rinnovata nell’organizzazione degli spazi e posizionata a 150 metri dal mare e un ristorante gourmet, che sfrutterà le ampie vetrate per dare luce agli spazi.

Inoltre, una zona attrezzata ad hoc consentirà agli amanti del fitness di trovare la loro oasi, mentre i più piccoli potranno divertirsi in un’area giochi progettata per loro. Particolare attenzione sarà riservata agli amici a 4 zampe, con una piscina e un'area sgambamento a loro dedicate.