Le Cale d'Otranto entra nella rosa dei Futura Club

Nuovo ingresso nella rosa delle strutture a marchio Futura Club: l’operatore amplia la proposta mare con Le Cale d’Otranto in Puglia (nella foto).



Si tratta di un colpo di mercato grazie alla storicità e all’ottima reputation della struttura, che si colloca in un punto mare particolarmente apprezzato del Salento, con una baia privata dai colori caraibici.

La policy ‘Over 12’ e la raffinatezza dell’impostazione architettonica, frutto del lavoro di Gae Aulenti, rappresenta la soluzione ideale per intercettare un target medio alto.



Tra gli asset, l’ampia disponibilità di prodotto (420 unità abitative) distribuite in armonia con l’ambiente circostante e la possibilità di godere della massima tranquillità. Oltre alle attività di intrattenimento, da segnalare anche l’offerta sportiva. Gli ospiti avranno a disposizione due piscine, 7 campi da tennis e aree per calcio e calcetto, pallavolo, tiro con l’arco, ping pong, palestra e centro fitness. Da evidenziare anche il campo pratica golf Driving Range con corsi collettivi.



La entry porta a tre il numero di Club in Puglia affiancandosi al Futura Club Torre Rinalda e al Futura Club Barone di Mare.

Particolarmente ricco il piano voli già strutturato per la destinazione, voli con speciali settimanali da Malpensa, Bergamo e Verona.



“Comunichiamo questa new entry con soddisfazione. Si tratta di un nuovo inserimento nella programmazione Futura Club di grande notorietà e storicità nell’ambito della villaggistica italiana. Il Futura Club le Cale D’Otranto inoltre s’inserisce in una sequenza di nuovi innesti e di una rilevante fase di sviluppo che stanno caratterizzando questa stagione e che vanno dal Futura Club Twiga di Watamu alla recente apertura della destinazione Tunisia con il Futura Club Cesar Thalasso e Aqua Resort a Djerba” commenta Belinda Coccia, direttore commerciale.