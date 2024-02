Eden Viaggi on air con una campagna crossmediale da 5 milioni di euro

Eden Viaggi torna in pista con con una nuova campagna crossmediale firmata da Triplesense Reply per un investimento complessivo del valore di 5 milioni di euro.

L’obiettivo, come riporta Daily Media, è quello di consolidare ulteriormente awareness e consideration del brand appartenente ad Alpitour World.



“Organizzare una vacanza è un attività complessa poiché richiede la gestione di tanti elementi ed ognuno di questi può impattare negativamente: la destinazione, i voli, i trasferimenti, l’hotel, la camera, le assicurazioni, l’assistenza e le varie attività in destinazione, per citare le principali - spiega Tommaso Bertini (nella foto), corporate & to chief marketing officer -. Si devono confrontare centinaia di proposte, navigare attraverso un mare di offerte con prezzi variabili e talvolta ingannevoli. Ci si deve fidare di recensioni che provengono da sconosciuti. Insomma, secondo noi non c’è motivo di crearsi problemi quando con Eden Viaggi si può avere la tranquillità di sentirsi in buone mani oltre alla certezza di prezzi migliori. È proprio questo il messaggio che la campagna mira a trasmettere in modo ironico e divertente”.



Il piano è sfidante, perché insieme alla campagna televisiva partirà un’iniziativa commerciale che permetterà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro per tutte le prenotazioni realizzate entro il 29 febbraio.



La campagna crossmediale si estenderà fino a inizio maggio e comprenderà canali tradizionali e digitali, eventi in presenza e promozioni commerciali con partner selezionati. Sia lo spot, sia le attività digitali includeranno una ‘call to action’ alle agenzie di viaggi e al sito che, per l’occasione, riproporrà la grafica della campagna e presenterà nuove sezioni in cui gli utenti potranno ripercorrere la storia del brand e comprenderne il nuovo posizionamento.