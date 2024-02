Quest’anno si prevede una crescita importante a livello mondiale del settore legato a terme e benessere e Federterme intende cavalcare il trend con una novità in dirittura d’arrivo.

Per ampliare il mercato, l’associazione sta mettendo a punto un progetto che partirà nella metà del 2024. “Si tratta di una piattaforma che si chiamerà Italcares, realizzata da noi in collaborazione con il Ministero del Turismo – spiega il presidente di Federterme Massimo Caputi (nella foto) -. Su Italcares si troverà tutta l’offerta benessere italiana in un unico spazio”.



“Il post Covid – aggiunge Caputi – ha generato una maggiore attenzione verso le cure naturali, facendo riscoprire la potenza delle acque. E si è anche modificata la domanda: il prodotto è sempre più ricercato anche tra i giovani”.

