Carnival, Gwen Stefani madrina della nuova nave Carnival Jubilee

Sarà Gwen Stefani a battezzare Carnival Jubilee. La cantante icona degli anni ’90 e 2000, ex leader dei No Doubt, sarà la madrina della nuova ammiraglia di Carnival Cruise Line.

La cerimonia, anticipa Travel Weekly, si terrà il 24 febbraio a Galveston, in Texas.



La compagnia di crociere ha affidato alla pop star americana il ruolo di madrina non solo per la sua carriera musicale, ma anche per l’impegno filantropico attraverso il sostegno della Cure 4 The Kids Foundation, che fornisce assistenza medica ai bambini che combattono il cancro e le malattie rare.



“Con il suo impegno ha dimostrato di credere nei valori di Carnival, quali la promozione della diversità e dell’inclusione, il sostegno a cause di beneficenza, l’essere una leader nel suo campo e, naturalmente, il divertimento”, ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line.