di Alessia Noto

“Le cose vanno bene, i numeri in questo momento ci sono, ma siamo in attesa di vedere gli scenari socio-politici che abbiamo davanti”. Così Claudio Busca, direttore generale leisure di Bluvacanze (nella foto), scatta la fotografia del nuovo anno del Gruppo, alla luce di una situazione internazionale che tocca da vicino l’industria turistica.

Ma sul tema il manager invita alla prudenza e a non fare previsioni troppo affrettate. “Noi, sotto il punto di vista del prodotto, siamo relativamente preoccupati, però è ancora presto per fare delle valutazioni – dice a TTG Italia -. Chi dice che si sono azzerate le destinazioni dice una cosa non giusta. La domanda sulle destinazioni, soprattutto sulla parte dell’Egitto, non si è azzerata, però è sicuramente molto timida in questo momento, non stiamo parlando di numeri importanti come nel passato. Però – aggiunge - la tendenza è che, secondo me, come si stabilizzerà un secondo la situazione, si ripartirà in maniera importantissima. Forse la Giordania, invece, ha sofferto un pochettino di più”.



Busca ribadisce però che “è presto” per trarre conclusioni e “secondo me bisognerà aspettare un paio di mesi, almeno fino a dopo Pasqua, per avere un quadro più realistico della domanda”.



Stesse dinamiche del 2019

A dar fiducia sono proprio i segnali che arrivano dai comportamenti dei consumatori. “Magari non si prenota l’Egitto per marzo o aprile, però per tutto ciò che è l’estate o altre cose su Pasqua si stanno vendendo – conferma Busca -. Le curve di volumi di questi giorni sono identiche, non tanto in termini di volume, quanto in termini di dinamica, a quelle del 2019”.



In queste situazioni le agenzie devono tenere i nervi saldi. “Non bisogna comportarsi come i clienti - afferma il manager -. Se il cliente viene e dice che deve andare in Egitto, ma ha paura ad andarci, bisogna spiegargli che la distanza che c’è fra il Gibuti e Sharm el Sheikh è uguale a quella che c’è fra qua e Kiev”.