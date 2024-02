Crystal Ski Holidays aggiunge 13 nuovi resort

Crystal Ski Holidays ha aggiunto alla propria offerta 13 nuovi resort in Francia, Italia, Austria, Finlandia, Norvegia, Giappone e Stati Uniti.



Tra i nuovi resort lanciati per la stagione invernale 2023-24, come riporta Travelmole, figurano Prato Nevoso in Italia; Vaujany in Francia; Katschberg in Austria e Vail negli Stati Uniti. È stata aggiunta anche Beitostølen in Norvegia, servita dal nuovo volo charter di Tui Airways da Londra Gatwick a Oslo Gardermoen.

Crystal continua poi ad espandere la propria offerta, includendo destinazioni novità come il Giappone. Furano e Tomamu sull'isola di Hokkaido sono stati aggiunti al portfolio giapponese dopo il successo di Niseko, lanciato la scorsa stagione.



Chris Logan, amministratore delegato di Crystal Ski Holidays, ha spiegato: "In qualità di operatore sciistico, vofgliamo sempre assicurarci di avere un'ampia gamma di destinazioni da offrire ai nostri clienti. Sappiamo che la flessibilità e la scelta sono fondamentali e siamo contenti di poter ampliare la nostra offerta su una serie di destinazioni a corto e lungo raggio".