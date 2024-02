Natura, cultura e relax: tutte le proposte estive di Dimensione Turismo

Dalla Turchia alla Colombia, passando per Indonesia e Brasile. Si arricchisce di proposte e di servizi l’estate di Dimensione Turismo, che festeggia il quarantesimo anno di attività con una programmazione trasversale sia per destinazioni, sia per tipologia di prodotto proposta, in grado di intercettare diverse fasce diverse di clientela.

Iniziando dalla Turchia, il prodotto di punta è il soggiorno balneare a Kusadasi, al 4 stelle superior Tusan Beach Resort, di recente ristrutturazione. La struttura sorge sul mare, a circa 5 km dal centro di Kusadasi, raggiungibile in taxi o in ‘dolmuş’, i bus locali con fermata a chiamata, comodi e convenienti. Il soggiorno è proposto in formula all-inclusive con partenze garantite da luglio a settembre a prezzi bloccati da Milano e da Venezia con Sun Express.



Esperienze indonesiane

L’ottimo consenso riscosso lo scorso anno ha spinto il t.o. a riproporre il prodotto Bali e Indonesia, elaborato in chiave esperienziale in un tour di 11 giorni arricchito da località inedite e incontaminate, che si combinano con il mare delle isole Gili e di Lombok o con il parco naturale di Menjangan. Le partenze sono garantite a prezzi bloccati da luglio a settembre con voli Singapore Airlines da Milano Malpensa.



Le meraviglie di Brasile e Colombia

Il t.o. ha poi inserito in programmazione due proposte estive speciali in Brasile e in Colombia.

Nel primo Paese la proposta è il 'Tour Maravilha', un itinerario di sette notti alla scoperta della natura spettacolare del Natal e della regione del Rio Grande do Norte. Anche in questo caso le partenze sono garantite a prezzi bloccati in luglio e agosto da Venezia, Milano e Bologna con voli Tap.



Infine in Colombia i programmi sono due. Si spazia dalle tre “regine” Bogotà, Cartagena e Medellin, all’incanto del tour nella regione cafetera, patrimonio Unesco, dalle lezioni di salsa in un barrio tipico alle spedizioni in barca nelle Isole del Rosario. Partenze garantite a prezzi bloccati il 20 luglio ed il 5 agosto da Milano Malpensa ed il 20 agosto da Venezia con voli Air Europa.