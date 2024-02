Il mito di ‘Love Boat’ rivive con Princess Cruises: in estate una crociera con il cast

Un’icona per generazioni, associata indissolubilmente nell’immaginario collettivo al mondo delle crociere. Il mito di ‘Love Boat’ continua a vivere. E lo fa, ovviamente, con Princess Cruises, compagnia che ha prestato più volte le sue navi come set della leggendaria serie televisiva e che per celebrare il serial ha lanciato un viaggio a tema con parte del cast.

La crociera è prevista in estate. Enchanted Princess, anticipa Travel Weekly, salperà da New York il 31 agosto, alla volta del Canada. A bordo Berne Kopell, Doc nella serie; Fred Grandy, che ha dato il volto a Gopher; Ted Lange e Jill Whelan, che hanno intrepretato Isaac e Vicki. Ma non mancheranno altre partecipazioni a sorpresa e attività a tema, come quiz, spettacoli e meet & greet.



Il viaggio terminerà il 7 settembre.