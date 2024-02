Caribe Bay, inizia il recruiting: 200 le posizioni aperte

Sono circa 200 le posizioni aperte da Caribe Bay in vista della stagione 2024, che per il parco acquatico inizierà il 1° giugno. Il recruiting avverrà per tutte le aree di attività, dalla logistica alle attrazioni, dall’ospitalità al servizio clienti.

Tra le figure ricercate addetti alla ristorazione, alle attrazioni e alla biglietteria, magazzinieri, parcheggiatori, assistenti bagnanti, addetti alla cucina e alle pulizie. I neoassunti saranno inseriti in organico dopo un periodo di formazione.

Per quanto riguarda i requisiti necessari, per molte posizioni è sufficiente dimostrare una naturale predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico oltre a puntualità, affidabilità e serietà, attenzione alla qualità e al servizio. Nel caso delle mansioni a diretto contatto con gli ospiti è richiesta la conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento al tedesco. Per candidarsi è possibile consultare il sito internet di Caribe Bay alla voce “Lavora con noi”.