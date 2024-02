Piergiulio Donzelli lascia ACI blueteam

Esce di scena Piergiulio Donzelli, che a fine febbraio terminerà la propria collaborazione con ACI blueteam. Donzelli ha dapprima guidato Blueteam travel Network gestendo la trattativa che ha portato alla vendita al Gruppo ACI-Automobile Club d’Italia e, da fine aprile 2023, terminata la fase di riorganizzazione e di rilancio, aveva lasciato l’incarico di direttore generale, per proseguire la propria attività come consulente di direzione.

“Ringrazio Piergiulio Donzelli per l’attività svolta in questi anni di collaborazione; anni che hanno portato all’acquisizione da parte del Gruppo ACI e al brillante superamento del difficile periodo della pandemia – dichiara Adriano Baso, presidente ACI blueteam –. L’azienda, forte dei risultati ottenuti e della grande soddisfazione espressa dai suoi clienti, prosegue in continuità con lo sviluppo del piano industriale”.



Dallo scorso anno, l’incarico di direttore generale è stato affidato a Roberto Bettinelli già cfo di ACI blueteam, coadiuvato dal cbo Alfredo Pezzani a cui sono affidate tutte le attività commerciali e operative e il coordinamento del team di direzione delle business unit Corporate Travel – Mice – Leisure e Travel Partners.



“Termino la mia lunga collaborazione con ACI blueteam soddisfatto di avere portato a compimento tutti i progetti concordati con il consiglio d’amministrazione – dice Donzelli –. Ringrazio la proprietà per la fiducia e il sostegno, tutti i colleghi che in questi anni mi hanno supportato e grazie ai quali è stato possibile raggiungere risultati insperati. Concludo un percorso di grandissima soddisfazione professionale e personale”.