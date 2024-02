Costa Smeralda diventa un 'led screen' per vivere al top il Festival di Sanremo

Mentre il Festival di Sanremo entra nel vivo, Costa Crociere si conferma per il terzo anno partner istituzionale dell’evento musicale.

Ogni sera Costa Smeralda, ormeggiata di fronte a Sanremo, si anima come un Club, ospitando le esibizioni di artisti italiani e internazionali in collegamento in diretta con il teatro Ariston: Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D'Agostino.

Nel corso delle serate, la nave si accende trasformandosi in un immenso ‘led screen’, mai realizzato prima, per portare il fascino delle crociere Costa direttamente al pubblico di Sanremo. Oltre 457 cabine convertite in pixel per condividere lo spettacolo parlante di messaggi speciali attraverso la portata luminosa di una rete di 750mila led, lunga più di 200 metri, che potenzia il sistema di illuminazione della nave e crea scritte e animazioni.



Il progetto è stato ideato dall’agenzia creativa LePub. È declinato su diversi touchpoint e si articola in tre fasi: teaser, Tvc e activation, che si inseriscono in un ecosistema di comunicazione integrato parte di un unico e più ampio racconto che vive attraverso ‘Live your wonder’, piattaforma globale e firma del brand.



“Costa Smeralda al Festival di Sanremo rappresenta un nuovo capitolo di brand integration nell'era dell'omnicanalità. La trasformazione della nostra nave in un ‘led screen’ non è solo un'innovazione tecnologica, ma un'esperienza immersiva che abbraccia ogni canale di comunicazione: dal teaser al Tvc, da piattaforme digitali a trasmissioni in prime time, ogni fase dell'attivazione riflette la coerenza del nostro brand e l'impegno nel coinvolgere il pubblico. Questa attivazione all'avanguardia dimostra come il futuro del marketing si fondi sull'attenzione, in un connubio tra creatività e reattività, integrando ogni touchpoint per creare un'esperienza che resta impressa nel cuore degli spettatori” ha commentato Giovanna Loi, vice president global marketing & customer experience innovation.