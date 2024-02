Vendita Gruppo Alpitour: Wamos si sfila dalla lista dei pretendenti

Il Gruppo spagnolo Wamos non sembra che parteciperà alla gara per l’acquisizione di Alpitour.

La notizia, riportata da Hosteltur, smentisce le prime informazioni che davano il Gruppo spagnolo fra i favoriti nell’operazione.

Il Gruppo al quale appartengono Wamos Tours, Wamos Circuitos, Nautalia e Wamos Air non sarebbe infatti fra i candidati rimasti in lizza.



A questo punto si attende la presentazione delle offerte non vincolanti degli attori rimasti in corsa, fra i quali figurerebbero invece i nomi di Tui e Certares.