di Stefania Galvan

L’annuncio era stato fatto a novembre, ma ora il progetto entra nella sua fase operativa: Floa, società al 100% del gruppo BNP Paribas e specializzata nel segmento ‘Buy Now Pay Later’, ha finalizzato la partnership con Sekurest, la piattaforma lanciata da Carlo Schiavon per la gestione dei pagamenti nel travel.

Un progetto che, a sua volta, ha incontrato il favore delle agenzie Welcome Travel Group, come ci spiega lo stesso Schiavon (a destra nella foto): “Abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con il network - spiega - e partiremo tra una decina di giorni con una prima selezione di agenzie pilota, per poi diventare pienamente operativi a marzo”.



Dilazione istantanea fino a quattro rate

Floa sarà dunque integrato nella piattaforma Sekurest come metodo di pagamento Bnpl: “In questo modo - spiega Andrea Boschi (a sinistra nella foto), Country Manager di Floa in Italia - le agenzie di viaggi potranno concedere una dilazione istantanea fino a quattro rate su viaggi e soggiorni a condizioni agevolate e con garanzia da frodi e impagati. Garantiamo fino a 6mila euro che anticipiamo subito alle adv”.



Si crea dunque un vero e proprio ecosistema di pagamento in cui il ‘Buy Now Pay Later’ si affianca agli altri metodi: “L’agente di viaggi - illustra Schiavon - va sulla piattaforma e seleziona il metodo di pagamento preferito dal cliente. Nel caso scelga il Bnpl con Floa la dilazione è istantanea: il cliente riceve un link e seleziona se preferisce tre o quattro rate. La conferma è in tempo reale e Sekurest garantisce il pagamento immediato all’agenzia”.



Non solo: anche Findomestic è integrato in Sekurest, per cui se per qualche motivo l’anticipo di 6mila euro garantito da Floa non bastasse, il cliente può richiedere un finanziamento di più ampio respiro.



Velocità, servizi e sicurezza

“Il risultato – sottolinea Boschi – è triplice: si semplifica e digitalizza il lavoro delle agenzie, si dà loro la sicurezza del pagamento immediato e, a livello commerciale, si fornisce ai dettaglianti una leva per fidelizzare i clienti e attirarne di nuovi”.



Grazie a Sekurest, infatti, l’adv può proporre una gamma di servizi più ampia rispetto ai competitor. Non solo: assimilare, all’interno della piattaforma, il Bnlp alle altre modalità di pagamento può essere un plus anche a livello psicologico, perché sdogana il pagamento a rate e può incentivare il cliente a optare anche per pratiche dal valore maggiore.