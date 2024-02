Il Gruppo Nicolaus punta sulla Tunisia. L’operatore amplia la programmazione affiancando al Nicolaus Club Helios Beach e al Valtur Djerba Golf Resort & Spa il Nicolaus Club Nozha Beach e il Nicolaus Club El Fatimi.

Particolarmente articolato il piano voli, che prevede collegamenti da Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna per Monastir e Tunisi.



In dettaglio, il Nicolaus Club Nozha Beach di Hammamet (nella foto), precedentemente gestito da Vincci, è stato sottoposto a ristrutturazione e riaprirà in primavera completamente nuovo, a cominciare dal ristorante principale, dal mini Acquapark, dalla Spa e dal centro congressi.



Con la nuova apertura non mancheranno novità quali il ristorante à la carte mediterraneo e il beach barbecue El Maro, aperto a pranzo e dislocato tra la piscina e la spiaggia.



La strategia

“Con grande soddisfazione presentiamo al mercato queste due new entry che ci vedono affiancare i nomi più importanti dell’outgoing legato alla Tunisia. Volevamo ampliare la programmazione con strutture che garantissero un forte vantaggio competitivo sia a noi sia alla distribuzione e abbiamo centrato l’obiettivo. Concentrandoci sul prodotto, possiamo dire che ci piace pensare il Nicolaus Club Nozha Beach come una struttura completa e raffinata, ma, al tempo stesso, raccolta per avere tutto sotto mano. È una vera chicca, rinnovata con gusto italiano dopo il ritorno nelle mani del proprietario, una persona giovane e dinamica che ama lo stile del Made in Italy e che ha attualizzato tutta l’impostazione” commenta Laura Mangialardi, product manager Tunisia.



Il Nicolaus Club El Fatimi di Mahdia segna poi il debutto in una località richiestissima dal mercato italiano. Attualmente sottoposto a totale ristrutturazione, riaprirà nella sua inedita veste a fine aprile.



“La Tunisia si caratterizza per un unicum che associa un mare caraibico, siti di interesse storico e culturale, un’offerta benessere di alto livello arricchita dalle proposte di talassoterapia, il fascino del deserto e tante possibilità legate allo sport, allo shopping, all’esplorazione della natura e alla nightlife. Debuttando con due strutture, rispettivamente ad Hammamet e a Mahdia, vogliamo ampliare il nostro raggio di azione su una meta che già ci vede operare in qualità di primo t.o. a Djerba” chiude Paola Coccarelli, direttore prodotto.