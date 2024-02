Gruppo Alpitour, Burgio: “Primo trimestre 2023-24 sopra il budget preventivato”

Tempo di bilanci in casa di Alpitour World, che nell’anno finanziario chiusosi lo scorso 31 ottobre ha registrato un fatturato di 2 miliardi, un mol di 141 milioni e un utile netto pari a 53 milioni.

“Abbiamo fatto le scelte giuste e liberato risorse per gli investimenti” ha spiegato il ceo Gabriele Burgio in una dichiarazione riportata dal Corriere della Sera.



In particolare, il fatturato tour operating è cresciuto del 56% rispetto al 2022 e Neos ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri nel 2023.



“L’affluenza incoming è stata forte da Stati Uniti, Canada e Brasile che hanno sostituito quella da Russia ed Europa dell’Est” prosegue Burgio, che evidenzia anche un primo trimestre 2023-24 sopra il budget.



Intanto, si allungano i tempi per la vendita del Gruppo, curata dall’advisor Goldman Sachs, ,che potrebbe valere tra 1,3 e 1,5 miliardi.



Come riporta Milano Finanza, lo stesso Giovanni Tamburi avrebbe nei giorni scorsi commentato di non avere fretta: “la cessione di Alpitour rallenta e ogni soluzione resta aperta”.



In lizza secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero nomi del calibro di Hyatt e Tui, ma anche i fondi Kkr, Certares, Apollo e Platinum.