Civitatis, Mazzola: “Un 2023 da record, ma cresceremo ancora insieme alle adv”

Un anno record, con il raddoppio dei numeri che va a superare l’obiettivo preventivato: Civitatis comincia il 2024 con una marcia in più.

“Abbiamo chiuso il 2023 con 10 milioni di clienti e dal 2024 ci attendiamo un’ulteriore crescita del 50% dei viaggiatori – commenta l’head of b2b travel agencies, Alex Mazzola (nella foto) -. Il b2b procura circa il 50% del fatturato globale dell’azienda e in Italia il posizionamento strategico del nostro marchio ha proprio nelle agenzie di viaggi un distributore di fondamentale importanza”.



Un’importanza destinata a crescere ancora: “Attualmente collaboriamo con circa il 90% dei punti vendita, con l’intenzione di arrivare quest’anno a raggiungere e a instaurare un rapporto di collaborazione con la totalità delle agenzie italiane”.

Il manager non fa mistero degli ambiziosi piani sul nostro mercato: “Nel 2023 il fatturato proveniente dalle agenzie è cresciuto dell’89% a livello generale, percentuale che sfiora il 150% se si considera il solo mercato italiano. I clienti sulmercato italiano sono stati 500mila, dato che corrisponde a oltre 200mila prenotazioni effettuate. E nel gennaio di quest’anno abbiamo già totalizzato mille500 prenotazioni e 2mila500 attività prenotate. Numeri che ci inducono a puntare a una crescita a tre cifre in Italia, facendo leva sempre più su personalizzazione dell’offerta e digitalizzazione”.



Civitatis continuerà a seguire la filosofia che seleziona un fornitore per ogni tipologia di servizio o destinazione. “Questo modus operandi ci consente di offrire il miglior rapporto qualità-prezzo e di esercitare un controllo molto attento sul servizio erogato”.



Mazzola tiene poi a sottolineare il valore dell’assistenza garantita da Civitatis alle agenzie: “E’ uno dei nostri principali punti di forza, insieme al fatto di offrire attività in lingua italiana o, dove non è possibile, in inglese”. Sempre alle agenzie è dedicato il ‘Paga più tardi’, che garantisce il servizio consentendo di pagarlo fino a 10 giorni prima dell’effettuazione.



Nel 2024 proseguirà l’attività di fidelizzazione del trade su tutto il territorio nazionale: “Vogliamo sensibilizzare le agenzie aumentando la nostra brand awareness e facendo capire che arricchire il pacchetto con una serie di servizi aggiuntivi contribuisce a soddisfare il cliente e a creare repeater”. Attualmente, la media delle prenotazioni effettuate da ogni agenzia italiana con Civitatis è di quattro pratiche mensili, ma l’obiettivo è di “arrivare a sette”.



Sul fronte delle destinazioni più gettonate infine, sono ancora i grandi classici a trainare le vendite: “Parigi, Londra, New York, Dubai. La più vendita in Italia è stata Napoli, seguita da Roma. Quest’anno prevediamo poi una grande richiesta di Giappone”.

Isabella Cattoni