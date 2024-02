"Mi sono tolto da tutti i social perché non ce la facevo più a leggere certe cose". Queste parole di Adriano Apicella (nella foto) mettono in chiaro forse molto più molti discorsi quanti chiarimenti il ceo di Welcome Travel abbia dovuto dare riguardo al famoso accordo del network con Conad.

"Mi dicevano: 'Ma voi volete far diventare agenti di viaggi le cassiere del Conad'. Ma noi non abbiamo fatto questo accordo per aprire un canale b2c". ll motivo, del resto, è chiarissimo: "Se le agenzie di viaggi non fatturano, noi non fatturiamo. Se nel 2023 abbiamo realizzato 2 miliardi di volume d'affari è perché le agenzie di viaggi l'hanno generato".



La strategia

Insomma, per Welcome Travel 'andare contro le agenzie di viaggi' non avrebbe nessun senso.



Il fatto è che "del totale dei clienti del Conad, solo il 16% entra in agenzia. Noi vogliamo intercettare l'altro 84% e portarlo da noi".



In definitiva, "l'accordo con Conad rende centrali le agenzie. Le prenotazioni sono effettuate con i codici delle agenzie". F.Z.