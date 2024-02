Msc Crociere, Massa: “Il Mediterraneo cuore dello sviluppo del futuro”

Il 2023 si è rivelato un anno record, non solo per Msc ma per l’intero settore delle crociere. A confermarlo ancora una volta è Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, che sottolinea come il superamento del milione 100 mila crocieristi in Italia rappresenti la svolta rispetto al 2019, annata nella quale se ne erano registrati 920mila.

“L’anno scorso abbiamo totalizzato circa 4 milioni di movimenti sugli scali italiani e la prospettiva per il 2024 è quella di arrivare a 4 milioni 200mila”.

Massa evidenzia poi come nell’inverno 2023-24 il Mediterraneo abbia giocato un ruolo da protagonista, con oltre 100mila clienti italiani.

Cresce anche il valore medio pratica: “Il dato è positivo – aggiunge il direttore vendite, Fabio Candiani – e rappresenta un risultato importante sia per noi sia per le nostre adv partner, che stanno già riconfermandoci fiducia anche per il futuro aderendo al nuovo contratto commerciale”. A oggi circa 4mila punti vendita hanno firmato un accordo che pone anche le basi delle condizioni commerciali che saranno valide nel 2025.



Un altro dato che fa ben sperare per il futuro è quello relativo all’advance booking: “Quasi il 50% del prodotto estivo 2024 è già stato venduto – spiega Massa – e ritengo che parte di questo successo vada attribuito anche all’incremento dell’offerta sul Mediterraneo”. Un trend che proseguirà anche nell’inverno 2024-25, “Quando per la prima volta Bari sarà home port con Msc Sinfonia. La città è una delle porte dell’Oriente e l’East Med è fra le aree che intendiamo presidiare in modo sempre più strutturato”.



Accanto al Mediterraneo, focus anche sul Nord Europa con l’home porte di Southampton. E rinnovata attenzione ai Caraibi, area dove fra l’altro verrà realizzato un investimento di oltre 400 milioni di euro per ristrutturare il terminal di Miami.

Fra le novità di prodotto, l’incremento delle mini crociere da Genova, della durata di 3, 4 o 5 notti, in grado di avvicinare nuovi target alla vacanza per mare. I.C.

Nella foto da sinistra: Fabio Candiani, Leonardo Massa, Luca Valentini, Andrea Guanci.