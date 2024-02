Cicalò, Bluserena: “Entro marzo un’academy per le agenzie”

“Per noi le agenzie sono un partner molto importante”. Con queste parole Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts (nella foto), spiega l’attenzione del brand verso la distribuzione, da cui passa “circa il 30% dei volumi di vendita”. Un’attenzione che si tradurrà a breve in nuove iniziative dedicate.



“Entro marzo – anticipa il manager a TTG Italia - lanceremo una training academy per le adv, che si svolgerà su una piattaforma digitale che stiamo preparando”.

Il percorso si svilupperà in “una serie di moduli – continua Cicalò -, volti a formare su ogni singolo albergo. Gli agenti che completeranno tutto il percorso formativo - si potrà fare agevolmente in un paio di settimane -, otterranno una serie di benefit e riceveranno un attestato”. L’attestato garantirà agli adv lo status di ‘Champion di Bluserena’ e una gamma di agevolazioni che, assicura Cicalò, “verranno riconosciute per tutto il 2024”.



Si stringe così il sodalizio con un canale di riferimento per Bluserena. “Le agenzie sono sicuramente un segmento a cui guardiamo con più interesse - rimarca il ceo -, perché, otre a essere fedeli nel tempo, lavoriamo molto bene con loro. Attualmente lavoriamo con circa 3mila adv in Italia e circa il 10% di queste sono agenzie top, a cui garantiamo agevolazioni e canali preferenziali”.



