L’AI generativa va in crociera: la rivoluzione firmata Ticketcrociere

Ticketcrociere inaugura l’era dell’AI generativa interamente dedicata al mondo delle crociere. Il nuovo strumento permetterà la prenotazione, ma consiglierà anche escursioni, ristoranti e attrazioni di bordo.

Ticketcrociere ha sfruttato il know how di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT e che ha presentato Explore GPTs, il primo app store di intelligenze artificiali al mondo. Si tratta di intelligenze artificiali generative personalizzabili, mini bot basati sul trasformer di ChatGPT che è possibile 'addestrare' con i propri dati, fornendo all'utente una AI dedicata.



Il Gpt messo in pista da Ticketcrociere è già online, risponde in 6 diverse lingue – italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese – e si può adoperare effettuando il login sul sito ufficiale di OpenAI.

In base all’idioma utilizzato per porre la domanda, il Gpt Ticketcrociere riporta al sito di riferimento in quella determinata lingua.



“Non credo di esagerare se dico che abbiamo realizzato il super-Google delle crociere. Questo nuovo strumento è rivoluzionario e surclasserà gli attuali sistemi di ricerca che ad oggi vengono utilizzati sul web – commenta Matteo Lorusso (nella foto), direttore generale di Ticketcrociere -. Noi di Ticketcrociere siamo pionieri della rete e sempre attenti alle nuove opportunità: abbiamo subito compreso le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale e ci siamo messi al lavoro non appena c’è stata disponibilità di strumenti tecnologici per rispondere in modo esaustivo a ogni genere di domanda che clienti e collaboratori possano porgli. L'attuale versione è molto potente, al punto che viene già impiegata dai nostri consulenti per migliorare la qualità del servizio ai clienti: non rimpiazza il lavoro umano, ma ne potenzia l’efficacia".



“La nostra AI è consultabile da chiunque abbia un account ChatGPT a pagamento e può fornire sia informazioni, sia preventivi che portare l'utente alle pagine dei nostri portali web tramite semplici domande; addirittura ci si può conversare come un assistente vocale”.



E l’evoluzione continuerà anche in futuro: “Stiamo già perfezionando e potenziando l'attuale versione; l’obiettivo al quale stiamo lavorando è renderla disponibile direttamente dal sito, nell’area riservata, a tutti i nostri clienti, permettendo loro di avvalersene direttamente, per essere assistiti nelle ricerche della scelta, nella confezione del preventivo e fino all'acquisto del prodotto crociera. Ci faremo carico dei costi, in modo che per l’utente sia un servizio in più a disposizione da utilizzare in maniera gratuita”.