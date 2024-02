Tecnologia, innovazione e divertimento. Sono queste le tre parole chiave di Costa Smeralda, la nave con cui Costa Crociere è nuovamente partner del Festival di Sanremo e che, durante le serate della gara, sarà location di esibizioni in diretta.

“Sta diventando una piacevole consuetudine - ha spiegato Mario Zanetti (nella foto), a.d. di Costa Crociere in conferenza stampa -, un momento molto importante per noi all’interno del nostro piano di comunicazione. È il terzo anno che lavoriamo insieme, il terzo anno che ci spingiamo sempre oltre".



In questa edizione Costa Smeralda sarà protagonista in rada a Sanremo con un’attivazione spettacolare: “Nel segno dell’innovazione che ha sempre contraddistinto la nostra compagnia in oltre 75 anni di storia - ha continuato Zanetti - abbiamo voluto stupire tutti. Nel corso delle serate, infatti, la nave si accenderà trasformandosi in un immenso 'led screen' di oltre 200 metri, mai realizzato prima, per portare il fascino e l’emozione delle crociere Costa direttamente al pubblico di Sanremo".



La brand activation proseguirà per tutta la durata della kermesse. "L’utilizzo di tecnologie innovative - ha concluso Zanetti - ha di fatto trasformato Costa Smeralda in un vero e proprio spettacolo parlante”.

Paola Trotta