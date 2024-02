Norwegian Cruise Line sta abbandonando gli scali a Venezia. La compagnai di crociere ha informato gli agenti di viaggi partner del cambiamento di programma, dovuto all’obbligo per le grandi navi di dover restare fuori dalla laguna e di utilizzare tender per trasportare i passeggeri in città.

“Malgrado si sia fatto ogni sforzo per mantenere questi scali, l’operazione con i tender e l’esperienza complessiva non sono all’altezza dello standard che vogliamo fornire ai nostri passeggeri” ha scritto la compagnia alle agenzie, secondo quanto si legge su Travelmole.



Le navi NCL quest’anno faranno scalo a Ravenna e a Rijeka, in Croazia, invece che a Venezia.



“Riconosciamo che Venezia è una delle più grandi destinazioni del mondo e siamo consapevoli del disagio e della frustrazione che questa cancellazione può causare” scrive ancora NCL.



La Norwegian Pearl, che aveva in programma scali a Venezia, farà invece tappa a Ravenna da maggio 2024 mentre gli scali programmati sulle crociere del 14 giugno e del 4 ottobre saranno sostituiti con la Croazia.