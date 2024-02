Un miliardo di fatturato nel 2026. È questo l’ambizioso obiettivo di Franco Gattinoni che spiega come l’acquisizione, a metà 2022, del 100% di Robintur Travel Group da Coop Alleanza permetta al Gruppo Gattinoni di giocare, adesso, una partita differente.

“Il percorso continua nel solco della nostra storia, con l’idea di offrire al cliente sempre la migliore qualità, assistenza e novità al giusto prezzo - spiega al Corriere della Sera -. Sul fronte delle cifre, se il 2022 era stato ancora complesso, il 2023 è stato invece un anno buono, avevamo fatto un business plan aggressivo in cui prevedevamo una crescita del 30% sul 2022, siamo arrivati a fare oltre il 40%. Merito anche degli aumenti dei prezzi di tutto ciò che ruota attorno all’economia del turismo”.



Possibile apertura a eventuali partner

L’obiettivo del miliardo non implica, però, lo sbarco in Borsa. “Non è nei piani - dice il presidente -, potrei invece valutare l’apertura a partner che però entrino con l’idea di un investimento di lungo termine, dedicato alla crescita. La filosofia del mordi e

fuggi non ci appartiene e del resto il settore del turismo non è mai stato percepito come facile dagli investitori. Magari li faremo ricredere”.



Oltre ai conti, il gruppo sta lavorando anche alla semplificazione del business con l’obiettivo di arrivare a tre aree distinte, sotto il cappello della capogruppo: travel (prodotto e agenzie), business travel ed events. Continua di pari passo la riorganizzazione manageriale che, come spiega Gattinoni, lo porterà a occuparsi “di aspetti più strategici, lasciando alla prima linea di manager quelli operativi, con figure dedicate che guideranno le tre aree”.