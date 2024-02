Boscolo Tours sdoppia il suo Nord Europa e dedica un monografico all'Islanda

Cresce l’offerta per l’Islanda, cui Boscolo Tours ha deciso di dedicare un catalogo monografico sdoppiando così la programmazione sul Nord Europa. Affiancata alla pubblicazione sull’Islanda c’è, dunque, quella focalizzata su Scandinavia e Repubbliche Baltiche.

“Per l’Islanda - spiega la destination manager Simone De Vries - la nostra programmazione si è ampliata con 5 itinerari che coprono le diverse stagionalità del Paese, mentre per la Scandinavia e le Repubbliche Baltiche offriamo una scelta tra 14 diversi itinerari”.



Il monografico Islanda ripropone i due itinerari estivi più venduti del 2024, ‘Islanda classica’ e ‘Meraviglie d’Islanda’, ampliando quest’ultimo con il tour ‘Meraviglie d’Islanda e aurora boreale’, che aggiunge alcune date a settembre per offrire la possibilità di ammirare le luci del Nord nel primo periodo utile.



Novità è, invece, il ‘Gran Tour d’Islanda’, itinerario estivo completo della durata di 10 giorni, cui si aggiunge ‘Luci e colori d’Islanda’, con delle date in ottobre sempre dedicate all’aurora boreale.

Nuovi itinerari anche all’interno del monografico ‘Scandinavia e Repubbliche Baltiche’. Si tratta del ‘Gran Tour della Norvegia’, itinerario di 14 giorni che tocca tutte le principali tappe della nazione dei fiordi, da Oslo alle Isole Lofoten, fino a Capo Nord, e di ‘Lofoten, Capo Nord e meraviglie artiche’.



I nuovi cataloghi monografici di Boscolo sono in tutto 17.