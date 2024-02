Apicella, Welcome Travel:

di Alberto Caspani

Welcome Travel Group affronta il 2024 con la forza dei numeri. Con 2.500 adv affiliate, stando ai dati resi noti durante la convention 'Welcome In OrBITa', ha assorbito l’anno scorso il 35% del mercato nazionale adv, pari al 45% dei volumi complessivi.

“Il 2024 è finalmente la stagione che non dovrà fare più raffronti col pre Covid - ha dichiarato l'amministratore delegato Adriano Apicella - anche perché muove numeri da record: abbiamo raggiunto un volume d’affari di 1 miliardo 437 milioni di euro (+20% sul 2019 come andamento leisure, ma con 400 agenzie in meno). Gli investimenti digitali nel network, portati avanti dalla pandemia in poi, cominciano a dare frutti evidenti in termini di maggiori performance e servizi”.



L'andamento del settore

Rispetto ai risultati generali di mercato, Welcome Travel Group vanta un differenziale positivo di 18 punti percentuali, ma realizza una risultato eccellente anche in ambito aviation, che oggi vale 484 milioni di euro (+12% sul 2019 e +4% sul trend di mercato).



“Attraverso la digitalizzazione - ha osservato il ministro del Turismo Daniela Santanché - i viaggi organizzati continuano a rappresentare un asset fondamentale della nostra economia, tant’è che sono stati 11 milioni gli italiani movimentati nel 2023 dal trade".l