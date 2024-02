Sicurezza digitale in viaggio: i consigli per difendersi dagli hacker

Prenotare un viaggio significa scegliere una destinazione e iniziare fin da subito a immaginare la propria vacanza. Altrettanto importante, però, è l'aspetto relativo alla sicurezza sia fisica sia digitale. Infatti, tanto quanto è indispensabile tutelare la propria persona con un’assicurazione sanitaria, lo è proteggere i propri dati sensibili.

A pronunciarsi sulla questione sono gli esperti di sicurezza informatica di Sophos che non mancano di dare alcuni preziosi suggerimenti di cui tener conto quando si parte.



Il primo aspetto riguarda l'utilizzo delle reti Wi-Fi pubbliche e i pericoli che ne derivano. Un accorgimento è quello di affidarsi soltanto ad app con un appropriato livello di cifratura, oppure navigare su siti il cui Url riporti l’indicazione 'secure Http'.



La tutela dello smartphone

Attenzione anche alle postazioni informatiche condivise, per esempio in hotel o in aeroporto. Meglio evitare l'utilizzo di tali computer salvo estrema necessità.



Infine, è bene proteggere smartphone e altri device impostando un codice di sblocco di almeno 10 cifre e memorizzarlo. Parallelamente, per i propri account, si raccomanda di adoperare l’autenticazione a due fattori basata su codici unici. In questo modo, pur scoprendo la password, i truffatori non potranno accedervi.



Gaia Guarino