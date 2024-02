Mangia’s ottiene la certificazione Great Place to Work Italia

Mangia’s ha ottenuto la certificazione Great Place to Work Italia, che riconosce le aziende come posti di lavoro di qualità, attente al proprio personale e permette di venire identificati come aziende di primo piano nel mercato del lavoro, aumentando livelli di motivazione e orgoglio.

Punti cardine sono l’analisi delle opinioni dei dipendenti, la certificazione delle aziende che dimostrano di essere un ambiente di lavoro di qualità, il riconoscimento tra di esse, ogni anno, di quelle che hanno ottenuto i risultati migliori e l’inclusione nelle Classifiche Best Workplaces delle migliori aziende per cui lavorare, il supporto per lo sviluppo e la crescita di business delle aziende con una consulenza mirata.



"Ora Mangia’s è un’azienda certificata “Great Place to Work Italia” e siamo davvero felici e orgogliosi di questo traguardo. La certificazione ci riconosce come un posto di lavoro di qualità, con un forte team di leader e una cultura aziendale positiva, che da 50 anni valorizza i propri collaboratori” dice Marcello Mangia (nella foto), presidente & ceo di Mangia’s.