Le Isole d’Italia amplia la programmazione con Canarie e Baleari

Le Isole d’Italia, tour operator specializzato sui viaggi alla scoperta del patrimonio insulare della Penisola, amplia la programmazione e inserisce anche mete estere nella sua proposta.

Le isole Canarie, con Lanzarote, Tenerife e La Gomera, e l’arcipelago delle Baleari con Minorca assicurano un ventaglio ancora più ricco di possibilità, per una vacanza avventurosa e affascinante.



L’operatore propone escursioni in barca e passeggiate in natura, degustazioni di prodotti tipici e visite di siti archeologici e attrazioni culturali, senza dimenticare il trekking, ancora oggi il segmento più consolidato.



Sulle destinazioni internazionali, infatti, sono i trekking il prodotto proposto, con viaggi di 7 e 8 giorni a Minorca, Lanzarote e alle Canarie.