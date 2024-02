Travel World Escape, partnership con Welcome Travel Group per i viaggi sostenibili

Ampliare la rete di contatti, offrendo opportunità e vantaggi

esclusivi ai membri affiliati e sviluppare sinergie. Questi gli obiettivi della nuova parntership strategica nata tra Travel World Escape e Welcome Travel Group.

La collaborazione consentirà alle agenzie del Network di accedere a un'ampia gamma di esperienze di viaggio sostenibili del t.o..



La partnership sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Per l'operatore si tratta di una collaborazione "fruttuosa e vantaggiosa per entrambi e per tutti coloro che cercano un modo più consapevole e sostenibile per esplorare il mondo".