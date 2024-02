Futura Vacanze mette in programma il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Dejrba e due tour

Una novità entra nella programmazione di Futura Vacanze, impegnata ad ampliare l’offerta mediterranea. L’operatore lancia infatti il Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort di Dejrba, in Tunisia, un colpo di mercato che va ad arricchire la programmazione internazionale.

“L’outgoing è diventato un segmento di primo piano del nostro business grazie anche a proposte altamente differenzianti come il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo o il Futura Club Twiga, struttura unica per caratteristiche nell’ambito di tutta la destinazione. Con la Tunisia aggiungiamo un tassello importante al medio raggio che ci permette di presentarci alla distribuzione con un prodotto ideale per la clientela italiana dal punto di vista del mare, dello stile architettonico e della qualità del servizio, il cui standard si posiziona così come per le altre strutture all’estero a un livello alto” commenta Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze.



Il piano voli

Il via alle partenze è in programma a ridosso dell’estate, con la prima settimana in calendario per il 27 maggio. Nutrito il piano voli, prevalentemente operati dalla compagnia Neos, che comodamente collegherà l’aeroporto della destinazione con Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma Fiumicino e Napoli.



Il Cesar Thalasso Aqua Resort mette a disposizione la piscina per talassoterapia all’aperto, il format di ospitalità declinato attraverso i due hotel Cesar Thalasso e Aqua Resort, caratterizzati da un raffinato stile dal un design che coniuga tocchi moderni e note arabeggianti e un grande parco di 12 ettari che ospita il resort. In evidenza anche il centro benessere con sale talassoterapiche, l’offerta sportiva (acquatica e non), le opzioni per il Mice con spazi polivalenti e la vicinanza di un campo da golf con 27 buche.



Molto ricca la formula dell’all inclusive e, tra le altre cose, wi-fi gratuito e ben 6 bar attivi tutto il giorno, che vanno a completare l’offerta dei ristoranti a buffet e à la carte, caratterizzati da menù tematici.



I tour

Altra novità sono due tour che sono parte dei pacchetti di viaggio: “Le piste berbere” e “Mare e deserto”.

La prima ha la durata di 8 giorni e prevede tre giorni dedicati all’esplorazione di luoghi come, tra gli altri, il lago salato Chott El Jerid; Douz, la porta del deserto; Houmt Souk e la sinagoga El Griba, con esperienze speciali legate alle cene, ai pranzi e alle tradizioni. La seconda si sviluppa su 15 giorni, con 5 giorni pensati per esplorare il sud-est della Tunisia con chicche come le oasi di montagna, campi tendati e tramonti tra le dune. Entrambi dedicano una parte del programma alla scoperta delle attrazioni di Djerba.



“Oltre che a essere molto soddisfatti della qualità della struttura, lo siamo dell’impostazione dei pacchetti con i tour che ci permettono di interloquire con target differenti. Abbiamo trovato partner di grande capacità e siamo, quindi, in grado di offrire un prodotto di livello qualitativo elevato e di forte appeal”, conclude Coccia.