Brixia firma l’accordo con Ami Assistance, i vantaggi per i viaggiatori

Da oggi tutti i pacchetti venduti da Brixia Tour Operator includeranno la polizza Amitravel in una speciale versione che prevede le coperture di spese mediche, assicurazione bagaglio e annullamento del viaggio, includendo tra le possibili cause dell’annullamento anche le malattie preesistenti. Questo il frutto dell’accordo tra il tour operator e Ami Assistance che, come sottolinea il direttore commerciale del player assicurativo, Giuseppe Maria Cicconi (nella foto), “ci permetterà di promuovere la nostra polizza collettiva Amitravel e incrementare ulteriormente il nostro peso specifico nel comparto del travel insurance”.

La tutela della salute

Nei pacchetti di Brixia Tour Operator è disponibile anche DOC 24, il servizio incluso in tutte le polizze di Ami Assistance che permette di avere il medico in videoconferenza sul display dello smartphone ovunque ci si trovi nel mondo. Il servizio consente anche di registrare i più importanti parametri vitali, mantenerli costantemente monitorati da parte di un team medico e archiviarli automaticamente nella storia medica del viaggiatore. Grazie poi al nuovo servizio Check Salute sarà possibile misurare i parametri medici in meno di 30 secondi, soltanto guardando la fotocamera dello smartphone o del computer.



Le polizze facoltative

L’intesa tra Ami Assistance e Brixia dà inoltre la possibilità ai clienti del Tour Operator di sottoscrivere due polizze facoltative per eventuali esigenze specifiche. La prima si caratterizza per la sola garanzia annullamento del viaggio e include tra le possibili cause dell’annullamento anche le preesistenze, mentre la seconda è una polizza integrativa spese mediche che prevede massimali molto più elevati, per tutelare i viaggiatori durante i soggiorni nelle destinazioni caratterizzate da costi delle strutture sanitarie più alti.